Maltempo allerta per temporali e rischio idrogeologico su Bergamo

IL METEO. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emanato l’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico dalla mezzanotte del 22 settembre sulla zona di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Maltempo, allerta per temporali e rischio idrogeologico su Bergamo

In questa notizia si parla di: maltempo - allerta

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Il #Nord nella morsa del #maltempo. Una donna dispersa nell'Alessandrino. #Allerta arancione in Liguria e Lombardia - facebook.com Vai su Facebook

Meteo a Roma: allerta arancione per maltempo. Possibili grandinate e forti raffiche di vento https://ift.tt/yxtrY2P - X Vai su X

Maltempo, allerta per temporali e rischio idrogeologico su Bergamo; Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Sul tetto dell'auto per il maltempo, salvi madre e bimbo 10 mesi, l'Intervento dei vigili del fuoco in provincia di Monza e Brianza; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 23 settembre: le regioni a rischio.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 23 settembre: le regioni a rischio - La perturbazione di origine atlantica colpirà anche le regioni centrali domani 23 settembre con intensi temporali ... Come scrive fanpage.it

Maltempo in Lombardia, allerta meteo arancione e scuole chiuse anche per il 23 settembre: le zone a rischio - Anche per domani, martedì 23 settembre, sono previsti temporali durante tutta la giornata: per ... Riporta fanpage.it