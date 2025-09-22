Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 23 settembre | le regioni a rischio

La perturbazione di origine atlantica colpirà anche le regioni centrali domani 23 settembre con intensi temporali. La Protezione Civile ha valutato per martedì una nuova allerta meteo arancione su Lazio, Lombardia e Veneto e allerta gialla per temporali su dodici regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maltempo - allerta

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

#TG2000 - #Maltempo, l’#estate è finita. Allerta e frane al nord #22settembre #Seveso #Milano #allertameteo #allertaarancione #meteo #NEWS #TV2000 @tg2000it @DPCgov - X Vai su X

Scuole chiuse domani per maltempo e allerta arancione - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 16:21; Scuole chiuse lunedì 22 settembre in Liguria per allerta meteo arancione, nubifragi anche in Piemonte; Maltempo a Milano: allerta meteo arancione, previsti temporali (anche forti). La nuova perturbazione arriva dalla Francia.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 23 settembre: le regioni a rischio - La perturbazione di origine atlantica colpirà anche le regioni centrali domani 23 settembre con intensi temporali ... Lo riporta fanpage.it

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia: chiuse scuole e strade, colpita anche la Liguria - Scatta l’allerta meteo arancione in Lombardia e in Liguria: precipitazioni record e criticità diffuse in diverse zone. Segnala notizie.it