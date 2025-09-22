Maltempo allerta arancione in Lombardia e Liguria | Forti temporali a Milano esondato il Seveso | Allagamenti e frane a Como e in Val Bormida

Nelle zone settentrionali del capoluogo lombardo sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia. Scuole chiuse su quasi tutto il territorio ligure. Colpito anche l'Alessandrino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Liguria | Forti temporali a Milano, esondato il Seveso | Allagamenti e frane a Como e in Val Bormida

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Allerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio; Arriva l’autunno, perturbazione porta maltempo e calo temperature; Allerta maltempo in Lombardia,già 80mm pioggia a nord Milano.

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia: chiuse scuole e strade, colpita anche la Liguria - Scatta l’allerta meteo arancione in Lombardia e in Liguria: precipitazioni record e criticità diffuse in diverse zone. Si legge su notizie.it

Allerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. Scrive ilgiorno.it