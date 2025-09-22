Maltempo allerta arancione in Liguria e Lombardia A Milano esonda Seveso

Un'ondata di maltempo sta colpendo l'Italia. Ed è allerta arancione in Lombardia e Liguria dove si registrano, già dalla notte, forti precipitazioni ed esondazioni. A Milano, in mattinata, è esondato il Seveso. Piogge anche su Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna ( LE PREVISIONI METEO ).

In questa notizia si parla di: maltempo - allerta

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Allerta maltempo, scuole chiuse in Liguria: allerta arancione. Colpite Piemonte, Lombardia e Toscana; Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Liguria lunedì 22 settembre: l’elenco dei comuni interessati; Allerta meteo arancione con forti piogge a Genova: la diretta e gli aggiornamenti in tempo reale.

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia: chiuse scuole e strade, colpita anche la Liguria - Scatta l’allerta meteo arancione in Lombardia e in Liguria: precipitazioni record e criticità diffuse in diverse zone. Come scrive notizie.it

Maltempo oggi, allerta arancione in Lombardia e Liguria: temporali e nubifragi - Il Comune di Milano ha raccomandando in concomitanza con l'allerta meteo di "abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantiere, ... Si legge su tg.la7.it