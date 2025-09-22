Maltempo allerta arancione in Liguria e in Lombardia A Milano esonda il Seveso

Un’ondata di maltempo sta colpendo l’Italia. Ed è allerta arancione in Lombardia e Liguria dove si registrano, già dalla notte, forti precipitazioni ed esondazioni. A Milano la Protezione Civile del Comune fa sapere che è esondato il Seveso. Piogge anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna ( LE PREVISIONI METEO ). . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo, allerta arancione in Liguria e in Lombardia. A Milano esonda il Seveso

