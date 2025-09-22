Maltempo al Nord-Ovest | esonda il Seveso a Milano frane e allagamenti in Piemonte e Liguria
L’arrivo dell’autunno ha portato con sé una violenta ondata di maltempo che ha colpito in particolare Lombardia, Liguria e Piemonte. A Spigno Monferrato, nell’Alessandrino, sono in corso le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa, mentre quindici persone risultano isolate in un campeggio a causa di una frana provocata dall’innalzamento dei corsi d’acqua. Domenica è stata diramata un’allerta arancione in diverse zone di Lombardia e Liguria. Già dalla notte le precipitazioni si sono abbattute con forza sulla provincia di Milano: all’alba erano caduti 30 millimetri di pioggia nel capoluogo, con picchi oltre gli 80 millimetri a Paderno Dugnano e Seveso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: maltempo - nord
