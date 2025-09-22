Maltempo al Nord | donna dispersa in un campeggio nell’Alessandrino

Forti piogge e gravi disagi per il maltempo in Piemonte, Lombardia e Liguria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nell’Alessandrino: a Spigno Monferrato tratte in salvo 15 persone che erano rimaste isolate in un campeggio per l’innalzamento del livello dell’acqua. E sono in corso ricerche di una donna segnalata come dispersa. #Maltempo #Alessandria, da stanotte svolti dai #vigilidelfuoco 22 interventi connessi alle forti piogge. A Spigno Monferrato in corso salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio per innalzamento livello dell’acqua, in atto anche ricerche di una donna segnalata come dispersa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maltempo al Nord: donna dispersa in un campeggio nell’Alessandrino

