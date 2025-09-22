Maltempo al Nord | allerta arancione e disagi tra Lombardia e Liguria

L’arrivo dell’autunno ha portato con sé una forte perturbazione che sta colpendo duramente il Nord-Ovest d’Italia, con allerta arancione diramata in alcune aree di Lombardia e Liguria. Le precipitazioni intense si sono concentrate nella notte e nelle prime ore di oggi, causando allagamenti, disagi alla viabilità e la chiusura di numerose scuole. Milano e hinterland . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Maltempo al Nord: allerta arancione e disagi tra Lombardia e Liguria

In questa notizia si parla di: maltempo - nord

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo, arriva il primo break dal caldo dell'estate: forti temporali, non solo al Nord, e brusco calo termico

Maltempo al Nord: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano

Maltempo: da lunedì piogge nel nord Italia e temperature in calo - X Vai su X

Maltempo in arrivo da questa sera! Una forte perturbazione porterà numerosi temporali sull'Italia nelle prossime ore! Il maltempo colpirà inizialmente le regioni di nord-ovest, poi anche quelle centrali e il Triveneto tra lunedì e martedì. Seguirà un sen - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, oggi forti temporali: allerta arancione in Liguria e in Lombardia; Tempesta d'autunno, crollo temperature e maltempo. Allerta arancione in Liguria e Lombardia; Maltempo oggi, allerta arancione in Lombardia e Liguria: temporali e nubifragi.

Allerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. Riporta ilgiorno.it

Allerta maltempo in Lombardia, già 80 millimetri di pioggia a nord di Milano - Allagamenti e scuole chiuse anche in Piemonte, nell'Alessandrino (ANSA) ... Scrive ansa.it