Un’ondata di maltempo sta colpendo l’Italia. Ed è allerta arancione in Lombardia e Liguria dove si registrano forti precipitazioni ed esondazioni. A Milano, in mattinata, è esondato il Seveso. A Como allagamenti e frane. Piogge anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna ( LE PREVISIONI METEO ). Nell'Alessandrino una donna è dispersa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Maltempo al Nord, a Milano esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino