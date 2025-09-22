Maltempo ad Alessandria donna dispersa dopo il temporale e altre 15 persone bloccate in un campeggio

Una donna risulta dispersa nell'Alessandrino, in Piemonte, in seguito alle forti piogge e agli allagamenti a Spigno Monferrato. Le operazioni di ricerca sono in corso da questa mattina, mentre i soccorritori si stanno occupando del recupero anche di altre 15 persone bloccate in un campeggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maltempo - alessandria

#Maltempo #Alessandria, da stanotte svolti dai #vigilidelfuoco 22 interventi connessi alle forti piogge. A Spigno Monferrato in corso salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio per innalzamento livello dell'acqua, in atto anche ricerche di una donna seg - X Vai su X

Niente Notte Bianca causa maltempo, i commercianti: “Sarebbe un danno economico enorme". Ma rilanciano per la Festa del rione - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - A Milano oltre 100 interventi, cede argine Seveso a Paderno; Maltempo ad Alessandria, donna dispersa dopo il temporale e altre 15 persone bloccate in un campeggio; Maltempo, una donna dispersa in provincia di Alessandria. A Milano esonda il Seveso.

Maltempo, donna dispersa nell’Alessandrino e 15 persone isolate in un campeggio - Alessandria – Dopo l'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la provincia di Alessandria sono in corso, nella località Spigno Monferrato, le ricerche in elicottero di una donna segnalata ... Da ilsecoloxix.it

Maltempo, ad Alessandria una donna dispersa e 15 persone soccorse in un camping - A Spigno Monferrato è in corso il salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio per l'innalzamento del livello dell'acqua. torino.corriere.it scrive