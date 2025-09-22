Maltempo acqua tracima in Pedemontana allagamenti tra Lentate e Lazzate esonda il Seveso a Paderno Dugnano | FOTO | VIDEO
Per il forte maltempo delle ultime ore, l’acqua è tracimata dal livello campagna scendendo nel tratto in trincea di Pedemontana tra Lazzate e Lentate, mentre a Paderno Dugnano il fiume Seveso è esondato a Palazzolo. Diverse strade tra Lentate e Lazzate sono state interessate da allagamenti a seguito dei numerosi nubifragi che hanno colpito . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: maltempo - acqua
Maltempo, acqua tracima in Pedemontana, allagamenti tra Lentate e Lazzate, esonda il Seveso a Paderno Dugnano | FOTO | VIDEO.
