Maltempo acqua tracima in Pedemontana allagamenti tra Lentate e Lazzate esonda il Seveso a Paderno Dugnano | FOTO | VIDEO

Per il forte maltempo delle ultime ore, l’acqua è tracimata dal livello campagna scendendo nel tratto in trincea di Pedemontana tra Lazzate e Lentate, mentre a Paderno Dugnano il fiume Seveso è esondato a Palazzolo. Diverse strade tra Lentate e Lazzate sono state interessate da allagamenti a seguito dei numerosi nubifragi che hanno colpito . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net