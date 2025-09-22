Maltempo a Spigno Monferrato donna dispersa in un torrente

Tg24.sky.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Spigno Monferrato i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di una donna tedesca travolta dal torrente Valla. In azione 27 operatori con squadre a terra, droni ed elicottero che sorvola gli argini e la diga. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

maltempo a spigno monferrato donna dispersa in un torrente

© Tg24.sky.it - Maltempo a Spigno Monferrato, donna dispersa in un torrente

In questa notizia si parla di: maltempo - spigno

Donna dispersa a Spigno Monferrato vicino ad Alessandria dopo il maltempo: salvate altre 15 persone

Maltempo in Piemonte, Spigno Monferrato travolta dall’acqua: donna dispersa nel torrente Valla

Donna dispersa a Spigno Monferrato vicino ad Alessandria dopo il maltempo: salvate altre 15 persone; Maltempo a Spigno Monferrato, donna dispersa in un torrente; Maltempo ad Alessandria, donna dispersa dopo il temporale e altre 15 persone bloccate in un campeggio.

maltempo spigno monferrato donnaMaltempo a Spigno Monferrato, donna dispersa in un torrente - A Spigno Monferrato i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di una donna tedesca travolta dal torrente Valla. tg24.sky.it scrive

maltempo spigno monferrato donnaDonna dispersa a Spigno Monferrato vicino ad Alessandria dopo il maltempo: salvate altre 15 persone - Maltempo in Piemonte, in corso le ricerche di una donna che risulta dispersa da un campeggio a Spigno Monferrato (Alessandria) ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Spigno Monferrato Donna