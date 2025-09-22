Maltempo a Spigno Monferrato donna dispersa in un torrente
A Spigno Monferrato i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di una donna tedesca travolta dal torrente Valla. In azione 27 operatori con squadre a terra, droni ed elicottero che sorvola gli argini e la diga. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
