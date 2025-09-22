Maltempo a Monza le violente piogge gonfiano il Lambro Acqua dai soffitti in tribunale

Monza, 22 settembre 2025 - Anche a Monza le forti piogge hanno 'gonfiato' il fiume Lambro, che in mattinata ha raggiunto la soglia di attenzione. Mentre il Tribunale di Monza non ha retto la prova dei primi temporali autunnali, con l'acqua penetrata dai soffitti al piano terreno e a quello superiore. Le precipitazioni, iniziate già nella notte di ieri, si sono intensificate a metà mattina, causando l'allerta delle pattuglie della Polizia locale e dei volontari della Protezione civile. Le situazioni più gravi si sono manifestate nel tratto di via Boccaccio verso il Parco - nella zona Grazie Vecchie - che è stata chiusa per precauzione e anche tra via Borgazzi e Guerrazzi, allagate, e in via Philips, dove è stato necessario provvedere ad un restringimento di carreggiata che ha mandato in tilt la circolazione stradale fino all'ora di pranzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltempo a Monza, le violente piogge gonfiano il Lambro. Acqua dai soffitti in tribunale

#Maltempo Cede un argine del #Seveso a #PadernoDugnano (Milano). Oltre 100 gli interventi già effettuati dai @vigilidelfuoco sul territorio provinciale. Particolarmente colpita tutta la zona di #Monza. - X Vai su X

askanews. . Un'intensa ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, con forti piogge che vanno avanti dalla notte con particolare intensità nelle province di Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti. - facebook.com Vai su Facebook

