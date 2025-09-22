Maltempo a Milano posizionate barriere mobili nel quartiere Pontelambro

MILANO (ITALPRESS) – Pioggia in città e a nord di Milano dalle 2.00 di questa mattina e più intensa dalle 5.00. 30mm di acqua caduta nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm. In città attivo il controllo sottopassi e in quartiere Ponte Lambro alle 6.00 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione, e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. Si raccomanda la massima attenzione.Lo fa sapere sul suo profilo Facebook l’assessore milanese alla Protezione Civile, Marco Granelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: maltempo - milano

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna

Maltempo in Francia, interrotti i treni fra Parigi e Milano: lo stop durerà diversi giorni

Italia tra caldo e maltempo. Bollino rosso in 17 città. Stop treni Parigi-Milano. LIVE

Maltempo in Lombardia, a Como frane e centro storico allagato. Allerta pioggia a Milano https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/22/news/maltempo_lombardia_allerta_frane_temporali_milano_como-424861795/?ref=twhl… - X Vai su X

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/allerta-maltempo-lombardia-gia-80mm-pioggia-nord-milano-AHPDxXlC #maltempo #Lombardia #Milano - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo a Milano, posizionate barriere mobili nel quartiere Pontelambro; Maltempo a Milano e in Lombardia: gli aggiornamenti 22 settembre; Nubifragio a Milano: allagamenti e disagi, donna travolta e uccisa da un albero sul Naviglio.

Maltempo a Milano, posizionate barriere mobili nel quartiere Pontelambro - 30mm di acqua caduta nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno pe ... Come scrive msn.com

Maltempo a Milano e in Lombardia: esonda il torrente Certesa, strade chiuse e disagi - Piogge intense fin dall’alba su Milano e hinterland: barriere mobili a Ponte Lambro, allagamenti a Seveso e Faggeto Lario, chiusa la statale Regina a Colonno ... Si legge su affaritaliani.it