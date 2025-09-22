Maltempo a Milano le auto restano bloccate nei sottopassi

L’esondazione del fiume Seveso ha provocato numerosi disagi specialmente nella zona nord della città di Milano, con strade allagate e la circolazione interrotta. Diverse le auto rimaste bloccate nei sottopassi sommersi dall’acqua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo a Milano, le auto restano bloccate nei sottopassi

