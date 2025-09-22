Maltempo a Milano esonda il Seveso | sacchi di sabbia davanti a porte e cancelli
Il fiume Seveso è esondato nella zona nord di Milano, nel quartiere Prato Centenaro, a causa di una violenta ondata di maltempo. I residenti hanno cercato di mettere in sicurezza abitazioni e negozi, mettendo sacchi di sabbia e assi di legno davanti a porte e cancelli. L’esondazione è iniziata poco dopo le 10 a seguito del riempimento della vasca attivata dalle 8 per le forti piogge su tutto il bacino del fiume fin dalle 5 di stamattina. A darne notizia è l’assessore alla protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. “Anche il Lambro alto e allagata la via Vittorini, protetta dalle paratie mobili disposte stamattina alle 6”, informa Granelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
