Maltempo a Milano e in Lombardia | esonda il Seveso Frana travolge auto a Blevio

Xml2.corriere.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una giornata nera per i trasporti a Milano e in Lombardia: oltre allo stop dei mezzi legato allo sciopero generale, il maltempo sta flagellando l'intera regione. A Milano già all'alba erano caduti 80 millimetri di pioggia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

maltempo a milano e in lombardia esonda il seveso frana travolge auto a blevio

© Xml2.corriere.it - Maltempo a Milano e in Lombardia: esonda il Seveso. Frana travolge auto a Blevio

In questa notizia si parla di: maltempo - milano

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna

Maltempo in Francia, interrotti i treni fra Parigi e Milano: lo stop durerà diversi giorni

Italia tra caldo e maltempo. Bollino rosso in 17 città. Stop treni Parigi-Milano. LIVE

Maltempo, forti piogge al Nord. A Milano esonda il Seveso; Maltempo, a Milano esonda il Seveso. Ottanta mm di pioggia caduti in città, caos viabilità; Arriva l’autunno, perturbazione porta maltempo e calo temperature.

Maltempo a Milano e in Lombardia: esonda il torrente Certesa, strade chiuse e disagi - Piogge intense fin dall’alba su Milano e hinterland: barriere mobili a Ponte Lambro, allagamenti a Seveso e Faggeto Lario, chiusa la statale Regina a Colonno ... affaritaliani.it scrive

maltempo milano lombardia esondaMaltempo su Lombardia, Piemonte e Liguria: allagamenti nel Torinese, a Savona guasti alla linea ferroviaria - Maltempo sulla Lombardia, sul Piemonte e sulla Liguria: allagamenti nel Torinese mentre a Savona si registrano guasti alla linea ferroviaria ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Milano Lombardia Esonda