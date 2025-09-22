Maltempo a Milano auto e moto galleggiano nelle strade allagate

Milano, 22 set. (askanews) - Vaste aree della zona nord di Milano sono completamente allagate a causa del maltempo, con pioggia e temporali che hanno anche provocato l'esondazione del fiume Seveso. Le immagini amatoriali riprese dagli studenti liceali dell'Istituto Freud mostrano auto e moto galleggianti nell'acqua nella zona nord, in viale Fulvio Testi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

maltempo a milano auto e moto galleggiano nelle strade allagate

