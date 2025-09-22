Maltempo a Milano allagati sottopassi e marciapiedi

Milano alla prese con una giornata difficile per la viabilità a causa del maltempo e dello sciopero generale per Gaza. Diversi gli allagamenti soprattutto nella zona nord e nord-est. Colpiti in particolare i sottopassi dove alcune vetture sono rimaste bloccate mandando in tilt il traffico. Allagati anche i marciapiedi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo a Milano, allagati sottopassi e marciapiedi

In questa notizia si parla di: maltempo - milano

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna

Maltempo in Francia, interrotti i treni fra Parigi e Milano: lo stop durerà diversi giorni

Italia tra caldo e maltempo. Bollino rosso in 17 città. Stop treni Parigi-Milano. LIVE

Maltempo in Lombardia: a Milano esonda il fiume Seveso - X Vai su X

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/allerta-maltempo-lombardia-gia-80mm-pioggia-nord-milano-AHPDxXlC #maltempo #Lombardia #Milano - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo su Milano, 200 chiamate ai vigili del fuoco: allagamenti e disagi; Maltempo, forte temporale a Milano: allagato un sottopasso; Violento nubifragio a Milano, strade e sottopassi allagati: allerta meteo arancione – Video.

Maltempo, piogge sul Nord Milano, sottopassi allagati, incidente e traffico in tilt tra Senago e Paderno Dugnano - Il centro di Dugnano, frazione di Paderno, si è ... Scrive ilnotiziario.net

Maltempo Milano e Lombardia, temporali e frane in tutta la regione: esonda il Seveso, strade allagate a Como - Un'intensa ondata di maltempo sta colpendo da alcune ore la Lombardia, in particolare le province di Milano, Como, Monza e Varese. Riporta msn.com