Maltempo a Meda MB esonda il torrente Tarò | blackout e gravi disagi Il Comune | Non uscire di casa

Tra le zone più colpite dal maltempo che sta colpendo la Lombardia ci sono il Basso Comasco e la Brianza. L’esondazione del Seveso che ha portato disagi a Milano ha interessato anche diversi comuni come Cabiate (Como), Meda, Bovisio Masciago e Limbiate. In particolare a Cabiate sono diverse le persone bloccate ai piani alti delle abitazioni e che vengono evacuate dai vigili del fuoco grazie anche all’elicottero Drago del reparto volo Lombardia. Soccorsi in corso anche con il supporto di rinforzi in arrivo dagli altri comandi lombardi, tra cui personale specializzato in soccorso fluviale. Sono stati richiesti rinforzi anche dal Veneto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, a Meda (MB) esonda il torrente Tarò: blackout e gravi disagi. Il Comune: “Non uscire di casa”

