Sono le province di Como, Monza e Varese, quelle in cui si sono registrati i principali danni legati al maltempo di queste ore in Lombardia. Numerosi gli allagamenti e le situazioni di criticità. Nel comune di Turate, in provincia di Como, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno della propria autovettura in un sottopasso allagato. Dall’inizio della perturbazione sono stati effettuati oltre settanta interventi di soccorso su tutto il territorio regionale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo a Como, il sottopasso allagato e l’intervento dei vigili del fuoco