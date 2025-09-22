Maltempo a Como esondano il Seveso e il Tarò | a Cabiate case allagate e auto sommerse

Il comune di Cabiate, in provincia di Como, è completamente allagato a causa del maltempo che ha provocato l’esondazione del fiume Seveso e del torrente Tarò. Squadre di vigili del fuoco stanno evacuando persone in difficoltà dalle strutture allagate o dai veicoli sommersi in strada o nei sottopassi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo a Como, esondano il Seveso e il Tarò: a Cabiate case allagate e auto sommerse

In questa notizia si parla di: maltempo - como

Quattro ore per arrivare a Como: l’odissea della pendolare di Assago. E non è solo colpa del maltempo

Maltempo al Nord: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano

Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video

#Maltempo #Como, #vigilidelfuoco impegnati a Cabiate per l’esondazione del Seveso: squadre di soccorritori fluviali alluvionali stanno evacuando persone in difficoltà dalle strutture allagate o dai veicoli sommersi in strada o nei sottopassi [#22settembre 12:3 - X Vai su X

Insieme a Milano, Como è una delle città più colpite dal maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia. Il centro città è completamente allagato mentre le strade provinciali “Lariana” e “Regina” sono bloccate perché sommerse da acqua e fango Le drammatiche - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo: esondano lago di Como, Seveso, Lura e Isarco. Adige al limite; Nubifragio sulla Lombardia: esondano Lambro e Seveso, paura a Gessate; Maltempo, a Milano esondano Seveso e Lura. Una frana nel Lecchese, rischio esondazione per la diga di Pagnona.

Maltempo al Nord, a Milano esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - Un’ondata di maltempo sta colpendo l’Italia, soprattutto la Lombardia e Liguria dove si registrano forti precipitazioni ed esondazioni. Scrive tg24.sky.it

Maltempo Milano e Lombardia, temporali e frane in tutta la regione: esonda il Seveso, evacuata una scuola. Allagato il Tribunale, frane a Como - Un'intensa ondata di maltempo sta colpendo da alcune ore la Lombardia, in particolare le province di Milano, Como, Monza e Varese. Segnala msn.com