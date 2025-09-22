Maltempo a Como esondano il Seveso e il Tarò | a Cabiate case allagate e auto sommerse

Il comune di Cabiate, in provincia di Como, è completamente allagato a causa del maltempo che ha provocato l’esondazione del fiume Seveso e del torrente Tarò. Squadre di vigili del fuoco stanno evacuando persone in difficoltà dalle strutture allagate o dai veicoli sommersi in strada o nei sottopassi.   Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo a Como, esondano il Seveso e il Tarò: a Cabiate case allagate e auto sommerse

