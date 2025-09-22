Maltempo a Como a Cabiate evacuazioni con l’elicottero

Squadre di vigili del fuoco al lavoro per evacuare i residenti di Cabiate, in provincia di Como, completamente allagato dopo l’esondazione del torrente Tarò a causa del maltempo che ha gravemente colpito la Lombardia. Il comune ha invitato i cittadini a non lasciare le proprie abitazioni. Diverse case allagate, sommerse le auto parcheggiate. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo a Como, a Cabiate evacuazioni con l’elicottero

#Maltempo Fango e detriti invadono #Como, sottopasso sommerso

Insieme a Milano, Como è una delle città più colpite dal maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia. Il centro città è completamente allagato mentre le strade provinciali "Lariana" e "Regina" sono bloccate perché sommerse da acqua e fango

Cabiate sott’acqua, il Seveso esonda: evacuazioni e persone bloccate in casa; Maltempo e allagamenti, vigili del fuoco: base operativa tra Cabiate e Meda, rinforzi anche dal Veneto; Como e provincia sommerse dall'acqua, il maltempo crea il caos.

