malore per dino manganiello

il giornalista salvato all’Opa di Massa Carrara Malore  per il giornalista  Dino Manganiello, che in passato ha seguito anche il Napoli. Momenti di grande apprensione per il collega di Radio Punto Nuovo dopo la partita tra Carrarese e Avellino. Soccorso immediatamente dai sanitari presenti allo stadio e da alcuni colleghi, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni hanno reso necessario un intervento chirurgico. La notizia ha destato forte emozione nel mondo del giornalismo sportivo e tra i tifosi biancoverdi. Enzo Costanza, giornalista, ad esempio scrive:  “Un abbraccio all’amico e collega Dino Manganiello che ha avuto un malore dopo la telecronaca della partita dell’Avellino a Carrara. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

