Malore in acqua mentre fa il bagno muore donna nelle acque di San Foca

SAN FOCA (Melendugno) – Un malore in mare e il decesso, nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione: l’ultima domenica di estate, nel Salento, è stata segnata da un’altra tragedia, consumatasi nelle acque di San Foca, marina di Melendugno.Qui, attorno alle 11 di ieri, una donna, 84enne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it