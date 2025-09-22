Malore in acqua mentre fa il bagno muore donna nelle acque di San Foca

Lecceprima.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN FOCA (Melendugno) – Un malore in mare e il decesso, nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione: l’ultima domenica di estate, nel Salento, è stata segnata da un’altra tragedia, consumatasi nelle acque di San Foca, marina di Melendugno.Qui, attorno alle 11 di ieri, una donna, 84enne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: malore - acqua

Malore in acqua, bimba di 8 anni annega in piscina

Gallipoli, malore in acqua: morta una donna

Gallipoli, malore in acqua: morta una donna al mare

Malore in acqua mentre fa il bagno, muore donna nelle acque di San Foca; Andrano: malore in acqua, morto 61enne Ieri sera; Malore mentre fa il bagno in mare con il marito, l'uomo se ne accorge e la salva con l'aiuto dei bagnini.

malore acqua mentre faMalore in acqua mentre fa il bagno, muore donna nelle acque di San Foca - Tragedia nell’ultima domenica di estate, nella marina di Melendugno, dove la vittima, originaria di Castri di Lecce, si è sentita male. Segnala lecceprima.it

malore acqua mentre faMorta a Follonica mentre fa il bagno davanti ai familiari: chi era la 63enne annegata, l'ipotesi del malore - Inutili i soccorsi con elisoccorso e defibrillatore: i familiari sotto shock ... Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Malore Acqua Mentre Fa