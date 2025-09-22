Malore improvviso muore poliziotto di 31 anni

Calatafimi Segesta piange la prematura scomparsa di Leonardo Leone, un giovane poliziotto di soli 31 anni.

Rende (Cosenza), bimba di 8 anni morta annegata in piscina dopo malore improvviso, inutili i soccorsi al parco acquatico Santa Chiara

Addio a Saverio Indrio, morto a 61 anni dopo “malore improvviso” il doppiatore di The Rock, Mister Satan e del Sindaco Quimby

Bologna, 47enne morto per malore improvviso mentre lavora sotto il sole, Ait El Hajjam Brahim deceduto nel cantiere della scuola Jussi di San Lazzaro

Tragedia a Ficarazzi, malore improvviso a un matrimonio: morto a 35 anni Giovanni Battista Cappello

Leonardo Leone muore a 31 anni stroncato da un malore, il poliziotto stava per diventare papà. L'ultimo gesto d'amore: la famiglia dona gli organi - Leonardo Leone, poliziotto originario di Calatafimi, in provincia di Trapani, si è spento all'ospedale Villa Sofia di ...

Leonardo Leone muore a 31 anni stroncato da un malore, il poliziotto stava per diventare papà - Leonardo Leone, poliziotto originario di Calatafimi, in provincia di Trapani, si è spento all’ospedale Villa Sofia di ... Riporta msn.com