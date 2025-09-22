Malore improvviso mentre passeggia | portato d' urgenza in ospedale

Si è sentito male mentre stava passeggiando in paese: l'uomo, un 63enne, si è accasciato a terra davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente dato l’allarme.La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata intorno alle 9.30 da via Amendola a Verolanuova. La centrale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

