Malattie rare Aisla chiude XVIII Giornata Nazionale Sla

(Adnkronos) – Un caloroso messaggio di vicinanza arriva da Papa Leone XIV, che ieri, in occasione della ALS Walk for Life a Chicago, ha rivolto un saluto speciale a chi convive con la sclerosi laterale amiotrofica in tutto il mondo. Il Santo Padre ha espresso gratitudine e ammirazione per scienziati e ricercatori, protagonisti di un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: malattie - rare

Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi

Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"

Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"

Domani 6 marzo, a Bologna, appuntamento con gli Stati generali sulle malattie rare, evento imperdibile per tracciare il presente e il futuro delle malattie rare. Ti aspettiamo! Bologna, 6 marzo, dalle 8.15 alle 17 Policlinico di Sant’Orsola - Aula Maestri, Pad 2 - facebook.com Vai su Facebook

?Malattie rare: una priorità a livello globale per l’equità e l’inclusione”. Dai principi alle azioni https://ift.tt/l58W2D9 #evento #takethedate - X Vai su X

Malattie rare, Aisla chiude XVIII Giornata Nazionale Sla; Malattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla; Malattie rare, Aisla: In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla.

Malattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla - E' la luce della Giornata nazionale Sla (sclerosi laterale amiotrofica), che da 18 anni unisce il Paese intero in un abbraccio di vi ... msn.com scrive

Malattie rare, Aisla: “In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla” - (Adnkronos) – È stata una notte di magia che ha attraversato l’Italia, ma in Lombardia ha assunto i contorni di una vera e propria esplosione di luce. Come scrive msn.com