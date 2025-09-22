Malattie cardiovascolari una settimana di appuntamenti su prevenzione e diagnosi precoce
In occasione della Giornata mondiale del cuore, che ricorre il 29 settembre, la Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere - ha organizzato dal 26 settembre al 2 ottobre l'(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari. L'obiettivo è promuovere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: malattie - cardiovascolari
Fitosteroli, come aiutano a prevenire diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari
Le donne sono meno attente alla salute del proprio cuore. E questo le rende più a rischio di malattie cardiovascolari. Gli esperti lanciano l’allarme
I forti sintomi premestruali sono associati a un rischio superiore di malattie cardiovascolari: lo studio
#Roma #29settembre È disponibile il programma dell'evento "Malattie cardiovascolari al primo posto: si può dare di più" organizzato da @dossettionlus, l'Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari e OMCEO Roma https://dossetti.it/convegni/2025/0929cuore/ - X Vai su X
Ausl Romagna aderisce alla settimana dedicata alle malattie cardiovascolari con consulenze gratuite - facebook.com Vai su Facebook
Malattie cardiovascolari, una settimana di appuntamenti su prevenzione e diagnosi precoce; Una settimana contro le malattie cardiovascolari. Consulenze gratuite negli ospedali; Visite ed esami cardiologici gratuiti per la settimana del cuore GSD 2025.
Una settimana contro le malattie cardiovascolari. Consulenze gratuite negli ospedali - Visite e consulenze mediche gratuite in occasione della Giornata Mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre negli ospedali San Donato di Arezzo, Misericordia di Grosseto e Campostaggia di ... msn.com scrive
Open Week delle Malattie Cardiovascolari in ospedale - A Firenze formazione e sensibilizzazione sulle manovre salvavita ... Scrive nove.firenze.it