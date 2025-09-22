maire apre le porte a famiglie amici e studenti in tutto il mondo

Roma, 22 settembre 2025 – Da Milano a Houston, da Roma a Mumbai, le sedi di Maire hanno aperto ieri le proprie porte coinvolgendo oltre 6 mila persone tra giovani, famiglie e amici dei propri dipendenti, trasformando gli uffici in un ambiente condiviso e ricco di stimoli. Un’iniziativa globale pensata per rafforzare il senso di comunità, valorizzare le persone e intensificare il legame tra azienda e territorio, puntando su sostenibilità, innovazione e inclusione. Per accogliere i dipendenti e le loro famiglie, le sedi si sono trasformate in luoghi di festa e scoperta, con laboratori interattivi sulla salute sicurezza e ambiente (Hse), attività educative nelle materie Steam, nonché spazi dedicati al gioco e alla creatività per i più piccoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

