Maire apre le porte a famiglie amici e studenti in tutto il mondo
Roma, 22 settembre 2025 – Da Milano a Houston, da Roma a Mumbai, le sedi di Maire hanno aperto ieri le proprie porte coinvolgendo oltre 6 mila persone tra giovani, famiglie e amici dei propri dipendenti, trasformando gli uffici in un ambiente condiviso e ricco di stimoli. Un’iniziativa globale pensata per rafforzare il senso di comunità, valorizzare le persone e intensificare il legame tra azienda e territorio, puntando su sostenibilità, innovazione e inclusione. Per accogliere i dipendenti e le loro famiglie, le sedi si sono trasformate in luoghi di festa e scoperta, con laboratori interattivi sulla salute sicurezza e ambiente (Hse), attività educative nelle materie Steam, nonché spazi dedicati al gioco e alla creatività per i più piccoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: maire - apre
Gentiloni, Kaag, Le Maire e Regling lanciano un appello comune per un’Europa più coesa e competitiva. Nel nostro Paese però il confronto resta fermo, con una destra nazionalista e un centrosinistra ambiguo. Diamoci una mossa, senza illusioni Come rafforz - facebook.com Vai su Facebook
Maire apre le porte a famiglie, amici e studenti in tutto il mondo; Festival Internazionale dell'Ingegneria (19-21 settembre): il Politecnico di Milano apre le porte alla tecnologia del quotidiano; INVESTITORI.
Maire apre le porte a famiglie, amici e studenti in tutto il mondo - Il presidente Di Amato: “Questa iniziativa incarna la visione dell’azienda, inclusiva e orientata al futuro” ... Da quotidiano.net
Il primo open day di Maire, porte aperte in tutto il mondo. Il presidente: «Gruppo aperto, inclusivo e sempre orientato al futuro» - MAIRE, gruppo italiano attivo nel settore ingegneristico, tecnologico ed energetico, ha aperto le porte delle sue sedi, da Milano a Houston, da Roma a Mumbai: oltre 6 mila persone ... ilmessaggero.it scrive