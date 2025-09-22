Mago Sinner! Show dell' azzurro in allenamento
Un "colpo" da maestro quello di Jannik Sinner in allenamento a Pechino: pallina a spiovere, sguardo concentrato e. magia per gli occhi dei tanti presenti. Anche senza racchetta, l'azzurro sa sempre come stupire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mago - sinner
LIVE Sinner-Atmane 0-1, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: serve prima il mago francese nel 1° set
LIVE Sinner-Atmane 1-2, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: serve prima il mago francese nel 1° set
LIVE Musetti-Munar 6-3, 6-0, 6-1, US Open 2025 in DIRETTA: lezione di tennis del mago e Sinner avvertito!
Radio1 Rai. . #Fedez si scusa con #Sinner dopo le polemiche suscitate dalla sua canzone in cui il tennista viene definito "un purosangue italiano con l'accento di Hitler". "Non sono riuscito a spiegarmi" ha detto il rapper durante il concerto a Milano - facebook.com Vai su Facebook
Sinner cede alla tentazione e si concede un numero da circo: show a Pechino, risate in allenamento - Jannik Sinner ha dato spettacolo a Pechino durante un allenamento, con un sorprendente trick. Segnala fanpage.it
Sinner-show: Jannik travolge Djokovic in tre set (6-3, 6-3, 6-4) e trova la sua prima finale. - Jannik scenderà in campo per la semifinale di Wimbledon oggi venerdì 11 luglio contro Novak Djokovic. Secondo ilgazzettino.it