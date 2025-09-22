Magnacavallo Ausl | Trasmissione faziosa il paziente è stato preso in carico

«Ho guardato con sorpresa il servizio di “Fuori dal coro”. È una trasmissione faziosa, da denuncia, nella quale sono state tagliate alcune scene». Andrea Magnacavallo, direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza, è intervenuto così in Conferenza socio sanitaria, per spiegare il punto di vista. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it