Magica Salernitana la voce dei tifosi | Cinque vittorie di fila ci sembra un sogno
Salutate la capolista. La Salernitana è tornata: sta facendo pace con il passato, si è calata nella mentalità della serie C - più calci che calcio, più contrasti che ricami - e sta dominando la classifica. Il campionato non ancora, ma non conta: nella categoria-bolgia, il gioco è un accessorio e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: magica - salernitana
Sta per iniziare un nuovo giorno, inizia un nuovo fine settimana per Salerno... che San Matteo ci protegga sempre tutti noi e la nostra città di Salerno e la nostra magica Salernitana? #salernitanachepassionescp1919 - facebook.com Vai su Facebook
Magica Salernitana, la voce dei tifosi: Cinque vittorie di fila, ci sembra un sogno; Buonabitacolo, il gol di Manuel Marchesano emoziona un paese intero; Salernitana corsara, tifosi entusiasti: Tutti all'Arechi contro il Frosinone.
Vittoria e primato, la voce dei tifosi: "La Salernitana ci ha ridato il sorriso" - Dopo il quarto successo consecutivo della squadra granata, la città crede nell'obiettivo serie B e si prepara a vivere la festa patronale tra fede e pallone ... Lo riporta today.it
Salernitana, regalati un'altra notte magica! - Domani la Salernitana ha una grande possibilità: diventare capolista solitaria del girone C di serie C dopo quattro gare. Lo riporta tuttosalernitana.com