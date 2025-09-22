Magica Salernitana la voce dei tifosi | Cinque vittorie di fila ci sembra un sogno

Salutate la capolista. La Salernitana è tornata: sta facendo pace con il passato, si è calata nella mentalità della serie C - più calci che calcio, più contrasti che ricami - e sta dominando la classifica. Il campionato non ancora, ma non conta: nella categoria-bolgia, il gioco è un accessorio e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it