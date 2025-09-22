Magia di Sinner in allenamento | il pubblico fa ooo e si diverte lui esulta ironicamente | Il video diventato virale

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner è pronto al rientro in campo e scalda i motori a Pechino, dove tra giovedì e venerdì debutterà da numero uno del seeding al China Open. In attesa dell’esordio ufficiale, l’azzurro si allena sui campi in cemento insieme al suo team, ora arricchito dal nuovo fisioterapista Alejandro Resnicoff. L’atmosfera è distesa e l’umore alto, come dimostra un video diventato virale. Durante gli allenamenti sugli smash, Sinner ha sorpreso il pubblico con un gesto inatteso: invece di colpire la pallina, l’ha fatta scivolare con disinvoltura nella tasca dei pantaloncini, trasformando l’esercizio in un piccolo show. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

