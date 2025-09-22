Mad Max | The Wasteland potrebbe essere rielaborato come serie per HBO Max
Il film di Mad Max che i fan chiedono a gran voce da anni è Mad Max: The Wasteland, un prequel ambientato un anno prima di Mad Max: Fury Road con Tom Hardy nel ruolo principale. Nel 2017, Miller avrebbe avviato la pre-produzione del progetto e avrebbe persino ottenuto l’impegno di Hardy, ma i lavori si sono interrotti quando il regista ha citato in giudizio la Warner Bros. per non avergli pagato un bonus garantito dal contratto. Dopo il fallimento commerciale di Furiosa: A Mad Max Saga, la realizzazione del nuovo film è però divenuta particolarmente improbabile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
