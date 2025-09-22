Mad Max | The Wasteland diventa una possibile serie su HBO Max
aggiornamenti sul progetto di mad max: the wasteland e nuove prospettive. Il franchise di Mad Max continua a suscitare grande interesse tra gli appassionati, soprattutto riguardo al tanto atteso prequel, Mad Max: The Wasteland. Dopo anni di attese e diverse complicazioni, si delineano nuove possibilità per lo sviluppo del progetto, che potrebbe assumere una forma inedita rispetto alle aspettative iniziali. stato attuale della produzione e ostacoli incontrati. difficoltà nella realizzazione cinematografica. Il film, ambientato un anno prima di Mad Max: Fury Road, avrebbe dovuto vedere alla regia ancora una volta George Miller, con Tom Hardy nel ruolo principale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
