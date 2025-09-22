Macron | Francia riconosce la Palestina

21.45 Emmanuel Macron ha annunciato all'Onu che "la Francia riconosce oggi lo Stato di Palestina". Per il presidente francese, questo riconoscimento "è la soluzione che consentirà la pace per Israele". Per Hamas, come tutti coloro che fomentano l'odio antisemita" si tratta "di una sconfitta". "Un'ambasciata francese in Palestina è subordinata al rilascio di "tutti gli ostaggi" da parte di Hamas e a un "cessate il fuoco a Gaza" ha detto il presidente francese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'assemblea Generale ONU si apre a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Macron all'ONU: Ambasciata francese in Palestina dopo rilascio ostaggi e inizio cessate il fuoco; Macron: Francia riconosce la Palestina «nel nome della pace». New York blindata per assemblea Onu; La Francia ha riconosciuto lo stato di Palestina.

La Francia ha riconosciuto lo stato di Palestina - Lo ha annunciato Emmanuel Macron all'assemblea generale dell'ONU: era un passaggio atteso, ma simbolicamente importante ... Scrive ilpost.it

Macron riconosce lo Stato di Palestina 'nel nome della pace' - Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu riceven ... Segnala ansa.it