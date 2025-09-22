Macron e il riconoscimento della Palestina Bronchtein | È l’unica strada per la pace

Roma, 22 settembre 2025 – Mentre Emmanuel Macron si prepara ad annunciare davanti all ’Assemblea generale delle Nazioni Unite il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, a Parigi cresce l’attesa per una decisione destinata a lasciare il segno sulla scena internazionale. A sostenerlo è Ofer Bronchtein, consigliere speciale del presidente francese per il Medio Oriente, che da anni spinge in questa direzione e che in un’intervista a firma di Laurent Geslin rilasciata a Euractiv.com parla di “un piccolo tsunami diplomatico”. Secondo Bronchtein, la scelta della Francia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza e potenza del G7, “porterà con sé altri Paesi molto importanti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

