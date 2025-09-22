Maccarani ex dt della Nazionale rinviata a giudizio per maltrattamenti
AGI - L'ormai ex direttore tecnico della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani è stata rinviata a giudizio. La decisione è stata presa dal gup di Monza, Silvia Pansini. Lo conferma all'Agi l'avvocata Danila De Domenico, legale di Maccarani. La storica allenatrice della ritmica azzurra, è accusata di maltrattamenti nei confronti di alcune atlete dell'Accademia Internazionale della Ritmica di Desio. La fase del dibattimento si aprira' il 10 febbraio 2026. . 🔗 Leggi su Agi.it
