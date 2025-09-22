Ma quanto guadagno genera la Milano Fashion Week?

Metropolitanmagazine.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

238,9 milioni di euro: questa è la previsione dell’indotto della Milano Fashion Week. Inaugurerà domani, infatti, la settimana della moda milanese, che vedrà presentate le nuove collezioni dal 23 al 29 settembre. La stima di guadagno è di 238,9 milioni di euro. Si tratta di una previsione che incrementerebbe il risultato del 12,3% rispetto al 2024. Di questi introiti, il 46% (quasi 110 milioni di euro) è destinato allo shopping, mentre il 39% (più di 93 milioni) per ristorazione e alloggio. Infine, un 15% (35,8 milioni di euro) va ai trasporti. La stima è del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

ma quanto guadagno genera la milano fashion week

© Metropolitanmagazine.it - Ma quanto guadagno genera la Milano Fashion Week?

In questa notizia si parla di: guadagno - genera

Il business che gira intorno alle fashion week milanesi; Stipendi, la classifica delle città dove si guadagna di più: a Milano sono 2 volte e mezzo la media; L’altro business della moda, dalle code infinite davanti ai negozi alla giungla delle rivendite. “Guadagni del 100% online.

guadagno genera milano fashionMilano Fashion Week: pioggia di 239 milioni in città - La Milano Fashion Week al via il 23 settembre 2025 porterà in città oltre 149. Riporta businesspeople.it

Confcommercio Milano: Per la Fashion Week previsto un indotto di 239 milioni - Secondo le stime il 46 per cento (quasi 110 milioni di euro) è destinato allo shopping; il 39 per cento (più di 93 milioni) per ristorazione e alloggio; il 15 per cento (35,8 milioni di euro) per i ... Secondo agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Guadagno Genera Milano Fashion