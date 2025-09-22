Ma quanto guadagno genera la Milano Fashion Week?

238,9 milioni di euro: questa è la previsione dell’indotto della Milano Fashion Week. Inaugurerà domani, infatti, la settimana della moda milanese, che vedrà presentate le nuove collezioni dal 23 al 29 settembre. La stima di guadagno è di 238,9 milioni di euro. Si tratta di una previsione che incrementerebbe il risultato del 12,3% rispetto al 2024. Di questi introiti, il 46% (quasi 110 milioni di euro) è destinato allo shopping, mentre il 39% (più di 93 milioni) per ristorazione e alloggio. Infine, un 15% (35,8 milioni di euro) va ai trasporti. La stima è del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

