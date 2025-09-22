Ma quanto guadagno genera la Milano Fashion Week?
238,9 milioni di euro: questa è la previsione dell’indotto della Milano Fashion Week. Inaugurerà domani, infatti, la settimana della moda milanese, che vedrà presentate le nuove collezioni dal 23 al 29 settembre. La stima di guadagno è di 238,9 milioni di euro. Si tratta di una previsione che incrementerebbe il risultato del 12,3% rispetto al 2024. Di questi introiti, il 46% (quasi 110 milioni di euro) è destinato allo shopping, mentre il 39% (più di 93 milioni) per ristorazione e alloggio. Infine, un 15% (35,8 milioni di euro) va ai trasporti. La stima è del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: guadagno - genera
La questione è se questo guadagno sia tale da giustificare l’alienazione dei tifosi che vanno allo stadio, (spesso) il peggioramento dell’esperienza della partita dal vivo (per orari assurdi, costi aggiuntivi, ecc), ed un generale senso di emarginazione degli spett - X Vai su X
Un gesto che facciamo tutti i giorni ci può fare guadagnare? Assolutamente si!!! Lo svolgo da 7 anni e ti posso assicurare che avere il prodotto,usarlo genera guadagno . Farmasi ha prodotti di qualità,amerai utilizzarli e le persone vicino o lontane a te noterann - facebook.com Vai su Facebook
Il business che gira intorno alle fashion week milanesi; Stipendi, la classifica delle città dove si guadagna di più: a Milano sono 2 volte e mezzo la media; L’altro business della moda, dalle code infinite davanti ai negozi alla giungla delle rivendite. “Guadagni del 100% online.
Milano Fashion Week: pioggia di 239 milioni in città - La Milano Fashion Week al via il 23 settembre 2025 porterà in città oltre 149. Riporta businesspeople.it
Confcommercio Milano: Per la Fashion Week previsto un indotto di 239 milioni - Secondo le stime il 46 per cento (quasi 110 milioni di euro) è destinato allo shopping; il 39 per cento (più di 93 milioni) per ristorazione e alloggio; il 15 per cento (35,8 milioni di euro) per i ... Secondo agenzianova.com