Ma quale Claudio Gentile | solo una persona ha annullato Maradona in campo | Non riusciva nemmeno a prendere palla

Maradona è considerato da molti come il più grande calciatore di tutti i tempi ma non sempre ha avuto vita facile con i difensori. Claudio Gentile e Diego Armando Maradona sono legati a una delle sfide più celebri della storia del calcio mondiale. Il loro duello ai Mondiali di Spagna del 1982 è rimasto scolpito nella memoria collettiva: l'allora difensore della Juventus ricevette l'incarico di marcare a uomo il fuoriclasse argentino, in un incontro che sarebbe stato decisivo per il cammino dell'Italia.

