Ma come fai? Elena Sofia Ricci e il bikini di fine estate | 63 anni le foto

Elena Sofia Ricci, volto amatissimo del cinema e della televisione italiana, ha deciso di salutare l’estate con un regalo speciale ai suoi fan. Ieri, 21 settembre, l’attrice ha condiviso su Instagram alcuni scatti che la ritraggono in un momento di relax, distesa su un lettino e intenta a godersi gli ultimi raggi di sole in bikini nero. Un’immagine semplice ma carica di fascino, che ha scatenato una pioggia di commenti e apprezzamenti da parte dei suoi oltre 560mila follower. In meno di 24 ore, il post ha raccolto quasi 700 commenti, testimonianza di quanto la Ricci riesca ancora a sorprendere e incantare il suo pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: elena - sofia

Elena Sofia Ricci, 63 anni, conquista i social: "Come fai a mantenerti così?". La risposta dell'attrice

Anche Elena Sofia Ricci, insieme all’UNHCR, sostiene la campagna Un Altro Inverno Lontano da Casa. Aiutaci anche tu a rendere meno freddi questi mesi per chi ha perso tutto. Dona coperte, vestiti caldi e aiuti salvavita. - facebook.com Vai su Facebook

Valeria Fabrizi: «Ho convinto tutti a far tornare Suor Costanza. Dopo la morte di mio marito ho ripreso a recitare. Vorrei diventare nonnna»; Che Dio Ci Aiuti 8: Valeria Fabrizi rivela Ho convinto tutti a far tornare Suor Costanza; Non mi fai parlare, mi stai martellando. Scintille tra Mammucari e Fagnani a 'Belve'.

Elena Sofia Ricci risponde alle accuse di Claudio Amendola sui Cesaroni: "In tutta la mia vita..." - Caos sulla nuova stagione de I Cesaroni, le cui riprese sono in corso in questi giorni a Roma, dopo le accuse di Claudio Amendola, tornato nella serie anche nel ruolo di regista. Secondo corrieredellosport.it

Elena Sofia Ricci: la carriera, le figlie e l'infezione scoperta sul set di ‘Che Dio ci aiuti’ - Roma, 29 gennaio 2025 – Elena Sofia Ricci non è solo una delle attrici più amate e longeve del panorama italiano, protagonista di numerose pellicole e fiction di successo. Segnala quotidiano.net