M5S attacca il governo | Diretto coinvolgimento dell’Italia nei crimini di guerra di Israele L’accusa di fornire una miscela esplosiva spacciandola per fertilizzante agricolo

Il Movimento 5 Stelle muove una grave accusa contro il governo. Per voce dei capigruppo di Esteri e Difesa alla Camera e al Senato – Francesco Silvestri, Bruno Marton e Arnaldo Lomuti – i pentastellati hanno accusato l’esecutivo di Giorgia Meloni di aver coinvolto l’Italia nei crimini di guerra commessi dallo Stato di Israele. Secondo le fonti da loro citate, prevalentemente giornali palestinesi, Israele starebbe impiegando per le sue azioni militari contro i palestinesi, cingolati, micce detonanti e miscele esplosive di provenienza italiana. Sebbene sia tutto ancora da confermare, «alla luce di queste notizie» – dicono i 5 Stelle – è «doveroso che il governo fornisca delle spiegazioni al Parlamento e ai cittadini italiani che oggi sono in tutte le piazze d’Italia per protestare contro la complicità del governo italiano al genocidio di Gaza». 🔗 Leggi su Open.online

