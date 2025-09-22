MO Schlein | noi sempre contro violenza Meloni condanni crimini Netanyahu

Roma, 22 set. (askanews) – “Ho visto che Giorgia Meloni chiede a tutte le forze politiche di condannare i fatti di Milano. Io non ho alcuna difficoltà a condannare la devastazione della stazione di Milano e il ferimento di 60 agenti di polizia. Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza politica perché non la riteniamo mai giustificabile e perché non è il nostro metodo, non lo è mai stato”. Così, in una nota, la segretaria del Pd Elly Schlein. “Non possiamo accettare però – prosegue – di vedere che la violenza di qualche centinaio di manifestanti che hanno colpito la stazione copra quelle decine di migliaia di manifestanti che pacificamente oggi in tutto il paese hanno manifestato per Gaza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it