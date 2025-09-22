MO Conte | Meloni senza coraggio preferisce parlare di pastarelle

Milano, 22 set. (askanews) – “Questo fine settimana vari altri Stati hanno riconosciuto lo Stato della Palestina, compresa la Gran Bretagna, mentre la nostra Meloni era in tv a parlare di pastarelle. Poi si è presentata dai giovani del suo partito invitandoli ad avere coraggio, quello che lei non ha quando si tratta di fare scelte doverose e necessarie come in questo caso. Lo fa per non scontentare il suo alleato e amico Netanyahu e non dispiacere Washington”. Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, a margine di una iniziativa elettorale a Fabriano. L'articolo M.O. 🔗 Leggi su Ildenaro.it