MO Conte | Meloni senza coraggio preferisce parlare di pastarelle
Milano, 22 set. (askanews) – “Questo fine settimana vari altri Stati hanno riconosciuto lo Stato della Palestina, compresa la Gran Bretagna, mentre la nostra Meloni era in tv a parlare di pastarelle. Poi si è presentata dai giovani del suo partito invitandoli ad avere coraggio, quello che lei non ha quando si tratta di fare scelte doverose e necessarie come in questo caso. Lo fa per non scontentare il suo alleato e amico Netanyahu e non dispiacere Washington”. Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, a margine di una iniziativa elettorale a Fabriano. L'articolo M.O. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: conte - meloni
Meloni, "ennesima lezione improvvisata": Conte e Schlein smentiti
Conte, Meloni spende miliardi in armi e si scorda degli italiani
Figuraccia di Conte e Schlein sul Pnrr: quando davano a Meloni dell’incompetente. FdI li irride
M.O., #Conte: #Meloni senza coraggio, preferisce parlare di pastarelle - X Vai su X
Conte: "Su pluralismo tv con Meloni controllo più pesante che con Berlusconi" - facebook.com Vai su Facebook
M.O., Conte: Meloni senza coraggio, preferisce parlare di pastarelle; Altre sezioni Archivi - Pagina 5845 di 5845; M.O.,Conte: Meloni madre cristiana resta a guardare, vergogna.
M.O., Conte: Meloni senza coraggio, preferisce parlare di pastarelle - (askanews) – “Questo fine settimana vari altri Stati hanno riconosciuto lo Stato della Palestina, compresa la Gran Bretagna, mentre la nostra Meloni era in tv a parlare di pastarelle. Si legge su askanews.it
Meloni a Domenica In, la premier: "Polemica sul nulla". I precedenti di Conte e Gentiloni e quel post del 2020... - La presidente del consiglio sui social: "C'erano amministratori di ogni colore politico". Secondo today.it