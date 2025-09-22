L’Università delle Nazioni Unite arriva a Bologna | un nuovo centro globale per clima energia e Ai

Bolognatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È con un tweet che la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha annunciato la notizia: l’Università delle Nazioni Unite (Unu) aprirà una sede a Bologna.?“Era un impegno che avevamo assunto al G7 Scienza e Tecnologia dello scorso anno e ora portiamo a compimento. Dalla culla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

