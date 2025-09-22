Lunedì ' nero' per i trasporti scioperi anche nelle scuole La mobilitazione per Gaza

AGI - Dopo quella di venerdì 19 settembre oogi è la seconda giornata di sciopero e mobilitazione sindacale a sostegno del popolo palestinese, contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Modalità e piattaforme sono differenti. Da un lato la Cgil e l'associazionismo civico, dall'altro una galassia di sigle sindacali autonome. L'inasprimento dell'iniziativa di terra dell'Idf nella Striscia segna dunque anche un crescendo delle mobilitazioni in Italia. Per la giornata di oggi, lunedì 22 settembre, alcune sigle sindacali autonome - tra cui Usb, Adl Cobas, Cub - hanno proclamato uno sciopero generale del settore pubblico e privato in solidarietà con la popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lunedì 'nero' per i trasporti, scioperi anche nelle scuole. La mobilitazione per Gaza

Cantieri sulla linea Lecce-Roma e sciopero dei trasporti, si preannuncia un lunedì nero per i pendolari pugliesi e salentini: da stasera stop ai treni per 24 ore, per la protesta contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele. Coinvolti tutti i settori p

Lunedì nero per i trasporti a Brescia: 9 assenze e 6 corse saltate

Settembre nero per i trasporti, tutti gli scioperi in programma e le date critiche - Dopo la pausa estiva, il rientro alla quotidianità per milioni di italiani sarà segnato da una lunga serie di agitazioni sindacali. Riporta blitzquotidiano.it

Settembre nero. 40 scioperi dei trasporti in 11 giorni - Mentre bambini e ragazzi tornano a scuola e i lavoratori negli uffici, a settembre riprendono pure le mobilitazioni nel settore trasporti, come puntualmente ... Lo riporta huffingtonpost.it