Lunedi di scioperi Salvini | Solo un convoglio soppresso sull' AV Stop voluto da un sindacato di estrema sinistra

Lo sciopero del trasporto di oggi è stato indetto da «un sindacato di base di estrema sinistra. Ad ora, sull'alta velocità e sulle Freccerossa, c'è stato un solo convoglio soppresso, mentre sui regionali siamo al 25% dei blocchi del servizio». embedpost id="2102614" Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Rtl 102.5. «I numeri sono in calo rispetto a tutti gli altri scioperi»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

