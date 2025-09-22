Lunedi di scioperi Salvini | Solo un convoglio soppresso sull' AV Stop voluto da un sindacato di estrema sinistra
Lo sciopero del trasporto di oggi è stato indetto da «un sindacato di base di estrema sinistra. Ad ora, sull'alta velocità e sulle Freccerossa, c'è stato un solo convoglio soppresso, mentre sui regionali siamo al 25% dei blocchi del servizio». embedpost id="2102614" Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Rtl 102.5. «I numeri sono in calo rispetto a tutti gli altri scioperi»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Lunedì disagi su treni, bus e navi: scioperi fino a novembre
Da lunedì, 22 settembre, scioperi nei trasporti: disagi per treni, bus, navi e taxi fino a novembre
Al via gli scioperi: lunedì disagi nei trasporti
Confermato lo sciopero dei trasporti: molti treni cancellati; Capotreno accoltellato, ritardi e cancellazioni per lo sciopero delle ferrovie di 8 ore; Genova, capotreno accoltellato durante il controllo dei biglietti: sciopero dei treni il 5 novembre.
Lunedi di scioperi, Salvini: "Solo un convoglio soppresso sull'AV. Stop voluto da un sindacato di estrema sinistra" - Lo sciopero del trasporto di oggi è stato indetto da «un sindacato di base di estrema sinistra. Lo riporta gazzettadelsud.it
Due giornate di sciopero per Gaza. Scontro tra Landini e Salvini - Oggi la prima mobilitazione di quattro ore indetta dalla Cgil. Riporta ilfoglio.it