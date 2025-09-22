Lunedì 22 settembre si celebra la Giornata mondiale senza auto
Come spiegano gli organizzatori, i veicoli consumano 37 milioni di barili di petrolio al giorno e sono una delle principali cause di morte e invalidità a livello globale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: luned - settembre
È allerta meteo in molte regioni per lunedì 22 settembre: ecco quelle a rischio -> https://tinyurl.com/4epsp9uk - facebook.com Vai su Facebook
#Tudor polemizza: “Il #Napoli gioca lunedì e noi abbiamo giocato oggi: questo è ingiusto” - X Vai su X
San Maurizio: Il Santo Guerriero Celebrato il 22 Settembre - Conosciuto come il santo patrono dei soldati, San Maurizio era un ufficiale dell'esercito romano, a cap ... Riporta msn.com