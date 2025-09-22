L’ultimo tour di Ed Sheeran è stato il più grande della sua carriera e tra i più grandi di sempre

Metropolitanmagazine.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo tour di Ed Sheeran si è da poco concluso: gli imponenti show negli stadi di tutto il mondo hanno visto l’artista di Halifax per quattro anni impegnato nel +-=÷x Tour (The Mathematics Tour). Lanciato nel 2022 dopo l’uscita di = (Equals) dell’anno precedente ed è proseguito con le uscite di – Subtract e Autumn Variations, hanno portato il cantautore in Italia lo scorso giugno allo Stadio Olmpico Secondo i dati riportati da Billboard Boxscore, Sheeran ha incassato 875,7 milioni di dollari e venduto 8,8 milioni di biglietti nel corso di tre edizioni dell’album e 188 concerti in quattro continenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

l8217ultimo tour di ed sheeran 232 stato il pi249 grande della sua carriera e tra i pi249 grandi di sempre

© Metropolitanmagazine.it - L’ultimo tour di Ed Sheeran è stato il più grande della sua carriera (e tra i più grandi di sempre)

In questa notizia si parla di: ultimo - tour

Ultimo, la scaletta ufficiale del tour negli stadi, già sold out

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard vince l’ultimo GPM di giornata

Evenepoel crolla e si ritira dal Tour de France: nervosismo, lacrime e un ultimo gesto da applausi

Ed Sheeran, il Divide Tour partirà a marzo dall’Italia - I suoi due nuovi singoli Castle On the Hill e Shape Of You stanno spopolando nelle radio di tutto il mondo ... Come scrive zon.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ultimo Tour Sheeran 232