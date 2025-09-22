L’ultimo tour di Ed Sheeran è stato il più grande della sua carriera e tra i più grandi di sempre

L’ultimo tour di Ed Sheeran si è da poco concluso: gli imponenti show negli stadi di tutto il mondo hanno visto l’artista di Halifax per quattro anni impegnato nel +-=÷x Tour (The Mathematics Tour). Lanciato nel 2022 dopo l’uscita di = (Equals) dell’anno precedente ed è proseguito con le uscite di – Subtract e Autumn Variations, hanno portato il cantautore in Italia lo scorso giugno allo Stadio Olmpico Secondo i dati riportati da Billboard Boxscore, Sheeran ha incassato 875,7 milioni di dollari e venduto 8,8 milioni di biglietti nel corso di tre edizioni dell’album e 188 concerti in quattro continenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

