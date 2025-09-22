L’ultimo tour di Ed Sheeran è stato il più grande della sua carriera e tra i più grandi di sempre
L’ultimo tour di Ed Sheeran si è da poco concluso: gli imponenti show negli stadi di tutto il mondo hanno visto l’artista di Halifax per quattro anni impegnato nel +-=÷x Tour (The Mathematics Tour). Lanciato nel 2022 dopo l’uscita di = (Equals) dell’anno precedente ed è proseguito con le uscite di – Subtract e Autumn Variations, hanno portato il cantautore in Italia lo scorso giugno allo Stadio Olmpico Secondo i dati riportati da Billboard Boxscore, Sheeran ha incassato 875,7 milioni di dollari e venduto 8,8 milioni di biglietti nel corso di tre edizioni dell’album e 188 concerti in quattro continenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: ultimo - tour
Ultimo, la scaletta ufficiale del tour negli stadi, già sold out
LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard vince l’ultimo GPM di giornata
Evenepoel crolla e si ritira dal Tour de France: nervosismo, lacrime e un ultimo gesto da applausi
Con i miei turisti...il gran finale Ultimo #tour "Reno, Mosella e città storiche" ? della stagione 2025 Oggi ho incontrato questo bel gruppo per l'intera giornata insieme: Iniziando con la #guida di #Aquisgrana stamattina. Proseguendo di pomeriggio con l - facebook.com Vai su Facebook
A 7 anni dall'ultimo tour, la band britannica torna a esibirsi sul palco in 5 città tra novembre e dicembre. E promette che i prezzi dei biglietti non aumenteranno - X Vai su X
Ed Sheeran, il Divide Tour partirà a marzo dall’Italia - I suoi due nuovi singoli Castle On the Hill e Shape Of You stanno spopolando nelle radio di tutto il mondo ... Come scrive zon.it